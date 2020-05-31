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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» ведет подготовку к РПЛ, проводя две тренировки в день

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты «Ахмата» ведут подготовку к возобновлению чемпионата России в группах в режиме двух тренировок в день, сообщается на странице грозненского клуба в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что утром у команды только беговая работа. Тренерский штаб распределяет футболистов по группам, тренировки проходят с соблюдением дистанции, перед началом занятий игрокам и персоналу измеряют температуру, перед выходом на поле все дезинфицируют руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый сбор запланировали десятидневный. Утром бег, вечером работа с мячами. Опять-таки группами. Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу. Ожидания, к счастью, не оправдались, только несколько человек имеют максимум килограмм лишнего веса, что вполне допустимо. Одно из отличий от обычных сборов — это отсутствие возможности проводить контрольные матчи. Будем проводить двусторонние игры. Тем ребятам-легионерам, которые прибыли из-за границы и находятся на карантине, сделаем укороченную беговую программу, когда они начнут работу. Думаю, за две недели, пусть не в идеальной, но в оптимальной форме они подойдут», — сказал главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов.

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии. Команды успели провести 22 из 30 туров. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня. «Ахмат» в турнирной таблице РПЛ идет на последнем месте.

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