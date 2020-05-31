«Ахмат» ведет подготовку к РПЛ, проводя две тренировки в день

Отмечается, что утром у команды только беговая работа. Тренерский штаб распределяет футболистов по группам, тренировки проходят с соблюдением дистанции, перед началом занятий игрокам и персоналу измеряют температуру, перед выходом на поле все дезинфицируют руки.

«Первый сбор запланировали десятидневный. Утром бег, вечером работа с мячами. Опять-таки группами. Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу. Ожидания, к счастью, не оправдались, только несколько человек имеют максимум килограмм лишнего веса, что вполне допустимо. Одно из отличий от обычных сборов — это отсутствие возможности проводить контрольные матчи. Будем проводить двусторонние игры. Тем ребятам-легионерам, которые прибыли из-за границы и находятся на карантине, сделаем укороченную беговую программу, когда они начнут работу. Думаю, за две недели, пусть не в идеальной, но в оптимальной форме они подойдут», — сказал главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов.