Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Падерборн
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Витебск
33
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты Микелтадзе и Кипиани покидают казанский «Рубин»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты Бека Микелтадзе и Ника Кипиани покидают «Рубин» по истечении сроков контрактов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Наверх

Оба футболиста выступали за «Рубин» с лета 2019 года. Микелтадзе провел за казанцев 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч — победный в гостевой игре 2-го тура против московского «Динамо». На счету Кипиани три матча за «Рубин».

Во время загрузки произошла ошибка.

В весенней части нынешнего сезона Микелтадзе и Кипиани выступали на правах аренды за волгоградский «Ротор».

Читайте также
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
Юрий Семин отказался комментировать свой последний день в «Локо»
Роман Павлюченко заявил, что жалел о возвращении в Россию
В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка
Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо»
Жена футболиста «Краснодара» Ари сногсшибательно красива (фото)
Водил пьяным в США и получил срок. Скандал в карьере Хабибулина
Экс-игрок «Зенита»: «Валенсия» хочет меня оболгать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь