Футболисты Микелтадзе и Кипиани покидают казанский «Рубин»

Оба футболиста выступали за «Рубин» с лета 2019 года. Микелтадзе провел за казанцев 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч — победный в гостевой игре 2-го тура против московского «Динамо». На счету Кипиани три матча за «Рубин».