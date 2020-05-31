Футболисты Микелтадзе и Кипиани покидают казанский «Рубин»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты Бека Микелтадзе и Ника Кипиани покидают «Рубин» по истечении сроков контрактов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты Бека Микелтадзе и Ника Кипиани покидают «Рубин» по истечении сроков контрактов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Оба футболиста выступали за «Рубин» с лета 2019 года. Микелтадзе провел за казанцев 11 матчей в Российской
В весенней части нынешнего сезона Микелтадзе и Кипиани выступали на правах аренды за волгоградский «Ротор».