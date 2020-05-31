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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Павлюченко: Жалел, что вернулся в Россию из Англии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что жалеет о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» в «Локомотив» в 2012 году.

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Источник: РИА "Новости"
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12
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Бывший нападающий сборной России 36-летний Роман Павлюченко собирается завершить игровую карьеру. Самые яркие эпизоды его карьеры — в кадрах «Спорт-Экспресс».

«Мне даже Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?» Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня». Спустя несколько месяцев я так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе. Хотелось домой, общения не хватало, русской еды.

Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — Прим. «Чемпионата») плакала, до сих пор ещё ноет. Она мне тогда ещё говорила: «Пройдёт время, будешь вспоминать мои слова». А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в “Тоттенхэме”, я тебя не вызову». Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться", — сказал Павлюченко в интервью каналу «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube.

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