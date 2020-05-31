Семин отказался комментировать свой последний день работы в «Локомотиве»

Источник: Спорт РИА Новости

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Ранее пресс-служба столичного клуба объявила, что контракт с Семиным не будет продлен, а с 1 июня новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

«Последний день контракта не комментирую. Все к Василию Александровичу (Кикнадзе), пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, все к Кикнадзе», — цитирует Семина Championat.com.