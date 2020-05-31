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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин отказался комментировать свой последний день работы в «Локомотиве»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать свой последний день на посту наставника «железнодорожников».

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Источник: Спорт РИА Новости
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Ранее пресс-служба столичного клуба объявила, что контракт с Семиным не будет продлен, а с 1 июня новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

«Последний день контракта не комментирую. Все к Василию Александровичу (Кикнадзе), пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, все к Кикнадзе», — цитирует Семина Championat.com.

Семин был главным тренером «Локомотива» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали Кубок страны.

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