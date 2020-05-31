Семин отказался комментировать свой последний день работы в «Локомотиве»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать свой последний день на посту наставника «железнодорожников».
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать свой последний день на посту наставника «железнодорожников».
Ранее
«Последний день контракта не комментирую. Все к Василию Александровичу (Кикнадзе), пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, все к Кикнадзе», — цитирует Семина Championat.com.
Семин был главным тренером «Локомотива» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали Кубок страны.