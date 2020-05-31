В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка

Источник: РИА "Новости"

«Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты — все они отрицательные.

Инфографика Рекомендации Роспотребнадзора о снятии ограничений

Отметим, что это уже второе тестирование, которое проводят игроки. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идёт на поправку, — сообщается в «Твиттере» клуба.