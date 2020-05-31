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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка

Пресс-служба «Урала» рассказала о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты — все они отрицательные.

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Отметим, что это уже второе тестирование, которое проводят игроки. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идёт на поправку, — сообщается в «Твиттере» клуба.

«Чемпионат» сообщал, что состояние нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее заразившегося коронавирусом, улучшилось. 36-летний футболист чувствует себя нормально и пошёл на поправку.

Напомним, 22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позже стало известно, что у форварда екатеринбургской команды развилась двусторонняя пневмония.

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