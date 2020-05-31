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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бышовец: Новый контракт позволит Семаку творчески подойти к работе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Новый контракт даст возможность главному тренеру Сергею Семаку творчески подойти к работе с петербургским футбольным клубом «Зенит», сказал РИА Новости бывший главный тренер сборной России и «сине-бело-голубых» Анатолий Бышовец.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» является действующим чемпионом страны и лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне — после 22 туров «сине-бело-голубые» опережают ближайших преследователей, московский «Локомотив» и «Краснодар», на 9 очков. Генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев в мае сообщил РИА Новости, что завершается согласование нового контракта с Семаком по системе «2+1». Прежнее соглашение истекает в конце этого сезона.

«В целом, считаю, “2+1” — это хороший контракт, есть возможность закончить на оптимистичной ноте. Уже пришло время, когда надо будет формировать новую команду и ставить задачи не внутреннего потребления. Победы в чемпионате приносят радость болельщикам, но истина познается в еврокубках. Как и качество игроков, тренеров. Ведь именно зрелище и привлекает болельщиков на стадион. Этот контракт приемлемый, он дает возможность Семаку подойти творчески к работе. Главное, что есть время, чтобы создать команду, которая была бы конкурентоспособной», — сказал Бышовец по телефону.

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