«Он любил вставить пистонов»: братья Миранчуки попрощались с Семиным

Источник: Спорт-Экспресс

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

— Он эмоциональный, любил вставить пистонов! — цитирует официальный сайт «Локо» Алексея Миранчука. — Самый запоминающийся момент? Когда мы с Юрием Палычем пошли на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона». У меня тогда была травма, а у Юрия Палыча два билета. Он знал, что нам нравится «Барселона», поэтому пригласил меня. Мы прекрасно провели время, была хорошая игра. Ели немецкие сосиски. А на следующий день обыграли «Байер».

Юрий Палыч все время говорил про шипы. Он любил высокие железные, а я отдавал предпочтение обычным 13-шиповкам. Потом сказал: «Юрий Палыч, давайте договоримся, что если я забиваю в 13-шиповках, то ничего не меняем. Я забил, и с тех пор Юрий Палыч стал менее требовательным к этому.

— Юрий Палыч — очень эмоциональный человек. Всегда знал, когда прикрикнуть, а когда поддержать. У него всегда был баланс. Был очень требовательным к нам, что помогло в становлении футболистами. Найти подход к игрокам — тонкий момент.