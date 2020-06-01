«Первую зарплату потратил за один день». Казах из РПЛ — о детстве в России, знакомстве с Зайнутдиновым и выборе сборной

— Исламжан, расскажите немного про семью и ваше детство в России?

— Мои родители проживают в селе Лужки, Новоорский район, Оренбургская область, откуда и я родом. Папа в детстве, как и все отцы, играл со мной в футбол, закалял спортивный дух.

— Будучи подростком, в 16−17 лет вы переехали в Новотроицк в школу «Носты»?

— Чуть раньше, в Новотроицк я переехал в 13 лет, жил с тетей в квартире, родители снимали. Год потренировался, но было тяжело одному. Родители забрали, но через два года я вернулся, очень хотел заниматься футболом. Когда переезжал во второй раз, родители не были против, наоборот, помогали мне во всем, за что им огромное спасибо. В этот раз я уже жил в интернате, нас было не так много иногородних — человек 10−12. В 16 лет я уже подписал свой первый профессиональный контракт с главной командой. Что сделал с первой зарплатой? Честно, уже точно не помню, но если не ошибаюсь, всю сумму потратил в тот же день.

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— Переход в «Урал». История не совсем стандартная, вы совершили резкий скачок от команды ПФЛ в крепкий клуб РПЛ. Как так получилось?

— Когда я начал стабильно играть за основной состав «Носты», на игры приезжали скауты, по ходу сезона следили за моей игрой. После заключительного матча в сезоне меня вызвал директор, а там уже сидел представитель «Урала». Мы поговорили о возможном переходе, но контракт я подписал только после выступления за сборную России на летней Универсиаде в Италии.

— Можно ли сказать, что адаптация в «Урале» завершена? Насколько тяжело было привыкать к другому уровню тренировок, игр?

— В команде уже чувствую себя хорошо. Стартовые пару недель оказались непростыми в плане тренировок — скорости намного быстрее, чем во второй лиге, нужно думать быстрее, заранее принимать решение.

— В «Урале» очень интересный президент — Григорий Иванов, он всегда находится на скамейке во время матчей. Это помогает игрокам или, наоборот, давит?

— Григорий Викторович человек с харизмой, он очень любит футбол, это видно по его отношению к команде, он все делает ради нее. По поводу его присутствия на скамейке, кому-то помогает, кому-то нет, не могу ответить за всех. Но в раздевалке он всегда произносит речь перед игрой.

— У вас лично было с ним общение?

— Когда я подписывал контракт, мы поговорили. Еще перед дебютом в РПЛ он сказал пару слов.

— Цензурных?

— Ну, хороших. Так сказать, пожелал удачи.

— По поводу Универсиады. Расскажите о впечатлениях от турнира? И есть ли у вас понимание, за кого вы будете играть в будущем, если возникнет выбор между сборными России и Казахстана?

— Воспоминания от Универсиады только приятные. Мы выступили хорошо, могли спокойно играть в финале, должны были обыгрывать Бразилию в полуфинале, по игре смотрелись лучше. Относительно сборной не могу ответить, достаточно сложный вопрос, для начала надо заслужить вызов.

— После перехода в «Урал» и дебюта в РПЛ к вам обращались из Казахстанской федерации футбола?

— Никто не обращался, но агенту говорили, что я был в расширенном списке сборной Казахстана, точной информации у меня нет.

— У вас есть казахстанский паспорт?

— Нет.

— А был ли интерес от казахстанских клубов?

— Я бы сказал, что не было. Может, все было на фоне слухов, но не более.

— Знакомы ли с казахстанцами, выступающими в РПЛ?

— Не знаком. Видел игру Зайнутдинова из «Ростова», понравился. Очень хорошая левая нога, креативный футболист.

— В РПЛ у вас пока не так много матчей в основе, есть ли шанс получать больше игрового времени?

— Шанс всегда есть, главное — работать и терпеть, ждать своего часа. Очень обидно то, что я пропустил все зимние сборы, откуда не возьмись выявилась проблема с голеностопами. Но самое главное — сейчас все хорошо, тренируюсь наконец-то, пропустил в общей сложности пять месяцев.

— Как вы проводили карантин? Не тяжело ли было без общекомандных тренировок?

— Проводил время дома с родными, особо тяжело не было. Лично для меня карантин прошел продуктивно, было время восстановиться после травмы. Но по тренировкам с командой, безусловно, соскучился.

— В «Урале» заболел коронавирусом Павел Погребняк. Как на это отреагировали в команде? Были ли приняты дополнительные меры предосторожности?

— Это неприятная новость, но ничего, все поддержали Павла, как я знаю, его уже скоро должны выписать из больницы. Меры предосторожности мы соблюдаем, поскорее бы уже все закончилось с этой пандемией.