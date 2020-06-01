Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что не будет комментировать интервью
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что не будет комментировать интервью
Руководство «Локомотива» 14 мая заявило, что контракт с Семиным продлен не будет. Новым главным тренером с 1 июня стал Марко Николич. В понедельник Семин дал интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором призвал уйти совет директоров «Локомотива» со своих постов в полном составе.
«Интервью я не читал, комментировать его бессмысленно. Но это его (Семина) право, — сказал Мещеряков по телефону. — Вообще у каждого человека есть право высказаться. Я к Семину, безусловно, отношусь с уважением как к человеку, много сделавшему для клуба. Люди могут
Ранее Мещеряков заявлял РИА Новости, что клуб предложил Семину должность почетного главного тренера. Семин ответил на это предложение отказом. В интервью