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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что не будет комментировать интервью экс-главного тренера команды Юрия Семина, так как это бессмысленно.

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Источник: РИА "Новости"
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Руководство «Локомотива» 14 мая заявило, что контракт с Семиным продлен не будет. Новым главным тренером с 1 июня стал Марко Николич. В понедельник Семин дал интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором призвал уйти совет директоров «Локомотива» со своих постов в полном составе.

«Интервью я не читал, комментировать его бессмысленно. Но это его (Семина) право, — сказал Мещеряков по телефону. — Вообще у каждого человека есть право высказаться. Я к Семину, безусловно, отношусь с уважением как к человеку, много сделавшему для клуба. Люди могут что-то говорить, могут не говорить, и отношение к нему исходя из этого (интервью) не меняется».

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Ранее Мещеряков заявлял РИА Новости, что клуб предложил Семину должность почетного главного тренера. Семин ответил на это предложение отказом. В интервью экс-главный тренер железнодорожников пояснил, что не собирается работать в клубе в каком-либо качестве до тех пор, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и Мещеряков.

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