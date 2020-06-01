Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться

Источник: РИА "Новости"

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Руководство «Локомотива» 14 мая заявило, что контракт с Семиным продлен не будет. Новым главным тренером с 1 июня стал Марко Николич. В понедельник Семин дал интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором призвал уйти совет директоров «Локомотива» со своих постов в полном составе.

«Интервью я не читал, комментировать его бессмысленно. Но это его (Семина) право, — сказал Мещеряков по телефону. — Вообще у каждого человека есть право высказаться. Я к Семину, безусловно, отношусь с уважением как к человеку, много сделавшему для клуба. Люди могут что-то говорить, могут не говорить, и отношение к нему исходя из этого (интервью) не меняется».

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