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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак объяснил, почему затянулось продление контракта с «Зенитом»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что продление его контракта с петербургским футбольным клубом затянулось из-за ситуации с коронавирусом, никакой неопределенности и спорных вопросов с руководством не было.

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Источник: РИА "Новости"
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Рулевому «Зенита» — 43.

«Зенит» в понедельник объявил о продлении контракта с 44-летним специалистом по схеме «2+1». Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, подписав контракт сроком на два года. Под его руководством петербургская команда завоевала титул чемпиона России в сезоне-2018/19.

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«Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределенности не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем (Медведевым — генеральный директор “Зенита”) обо всем договорились. Сомнений не было», — цитирует Семака сайт «Зенита».

«Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно», — добавил он.

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Семак также рассказал о дальнейших целях и задачах. «Александр Иванович, как и все руководство клуба, мыслит стратегически. Уже говорил, что главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом. Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге чемпионов УЕФА, бороться за чемпионство. А дальше — посмотрим», — сказал главный тренер «Зенита».

«Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений. Со своей стороны — будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В Российской премьер-лиге задачи понятные. Что касается европейских игр, то многое будет зависеть от того, что получится сделать, а что нет. Футбол тем и интересен, что возможно все. Естественно, игра в Лиге чемпионов — мечта для игроков, тренерского штаба и болельщиков. К этому будем стремиться, а дальше посмотрим», — резюмировал Семак.

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