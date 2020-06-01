Семак объяснил, почему затянулось продление контракта с «Зенитом»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что продление его контракта с петербургским футбольным клубом затянулось
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что продление его контракта с петербургским футбольным клубом затянулось
«Зенит» в понедельник объявил о продлении контракта с 44-летним специалистом по схеме «2+1». Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, подписав контракт сроком на два года. Под его руководством петербургская команда завоевала титул чемпиона России в сезоне-2018/19.
«Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределенности не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем (Медведевым — генеральный директор “Зенита”) обо всем договорились. Сомнений не было», — цитирует Семака сайт «Зенита».
«Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно», — добавил он.
Семак также рассказал о дальнейших целях и задачах. «Александр Иванович, как и все руководство клуба, мыслит стратегически. Уже говорил, что главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом. Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге чемпионов УЕФА, бороться за чемпионство. А дальше — посмотрим», — сказал главный тренер «Зенита».
«Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений. Со своей стороны — будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В Российской