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15:47 (мск), источник: Советский спорт

«Есть вопросы, много сложностей». Семак оценил текущее состояние «Зенита»

Клуб начал подготовку к возобновлению сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии находятся его игроки после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Столь длительного бездействия никогда не было. Сейчас мы очень осторожно стараемся понять и плавно входить в рабочий режим, который нам нужен, чтобы в хорошем состоянии подойти к официальным матчам. Есть вопросы, много сложностей, но будем их решать по мере поступления. Конечно, хотелось бы больше времени. Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной. Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму. Прекрасно, если есть возможность играть со зрителями и если ничего не угрожает безопасности болельщиков и футболистов, конечно. Я встретил эту новость с огромной радостью. Мы играем ради болельщиков», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте и вернется 21 июня. Что касается Зенита, то в текущем сезоне команда занимает первое место в таблице, набрав 50 очков.

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