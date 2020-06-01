Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации

«Любой нормальный человек в подобной ситуации будет искать возможности для конструктивного диалога. Если ему что-то не нравилось, мы могли всегда это спокойно обсудить. А Дзюба решил делать все это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И всё это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему. Одностороннее движение», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.