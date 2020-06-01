Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
Футболист хотел покинуть команду, чтоб получить больше игровой практики перед домашним чемпионатом мира.
Футболист хотел покинуть команду, чтоб получить больше игровой практики перед домашним чемпионатом мира.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с форвардом питерской команды Артемом Дзюбой.
Ранее футболист заявил, что Малафеев, будучи спортивным директором, не хотел отпускать его в тульский «Арсенал» перед домашним чемпионатом мира.
«Любой нормальный человек в подобной ситуации будет искать возможности для конструктивного диалога. Если ему
Напомним, Дзюба перебрался в тульский Арсенал зимой 2018 года и провел за команду 10 матчей (шесть голов и три голевых паса).