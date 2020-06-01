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16:18 (мск), источник: Советский спорт

Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации

Футболист хотел покинуть команду, чтоб получить больше игровой практики перед домашним чемпионатом мира.

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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с форвардом питерской команды Артемом Дзюбой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее футболист заявил, что Малафеев, будучи спортивным директором, не хотел отпускать его в тульский «Арсенал» перед домашним чемпионатом мира.

«Любой нормальный человек в подобной ситуации будет искать возможности для конструктивного диалога. Если ему что-то не нравилось, мы могли всегда это спокойно обсудить. А Дзюба решил делать все это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И всё это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему. Одностороннее движение», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

Напомним, Дзюба перебрался в тульский Арсенал зимой 2018 года и провел за команду 10 матчей (шесть голов и три голевых паса).

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