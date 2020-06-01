Александр Медведев: Задача Семака каждый год выводить «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

«В текущей обстановке надо думать об экономии затрат, в том числе и на трансферы. Рынок меняется, цены на игроков неизбежно будут снижаться, поэтому окно сейчас не открыто. Хотя несколько игроков сейчас имеют возможность вести переговоры, мы решили, что до выигрыша титула, что, как я надеюсь, произойдет до окончания чемпионата, мы ни с кем переговоры не ведем ни со своими игроками, ни с потенциальными новичками. Поэтому мы будем действовать именно так, чтобы все были сконцентрированы для достижения результата. Команда тренируется, все ребята соскучились по футболу, что я видел, посетив тренировку команды. Будем готовиться, и первый матч, который будет на выезде, очень важный».