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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Малафеев рассказал, почему сорвался переход Смолова в «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора клуба, рассказал об обстоятельствах несостоявшегося перехода в клуб нападающего Фёдора Смолова.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, действительно, я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счёту просто не сошлись в деньгах. Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами.

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Сначала Фёдор был готов переехать в Петербург, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально. Позже Фёдор сказал, что не хочет в «Зенит». Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка", — цитирует Малафеева Sport24.

В настоящее время Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», выступает на правах аренды за «Сельту». В составе испанского клуба 30-летний форвард отметился одним голом — в ворота «Реала».

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