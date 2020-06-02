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13:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом». Новое соглашение московский клуб ему не предложил.

Сейчас туляков тренирует бывший подопечный Семина Игорь Черевченко. Его контракт с «оружейниками» был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона, который возобновится через три недели.

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