В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом». Новое соглашение московский клуб ему не предложил.

Сейчас туляков тренирует бывший подопечный Семина Игорь Черевченко. Его контракт с «оружейниками» был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона, который возобновится через три недели.