Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства

Клуб мотивирует просьбу возможным банкротством. Игроки отказываются.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить проведение матчей первенства начиная с 21 июня. Сегодня вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что чемпионат возобновится 19 июня.



После 22 туров «Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.