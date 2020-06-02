Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пересмотреть условия контрактов с понижением зарплаты на 30%.
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пересмотреть условия контрактов с понижением зарплаты на 30%.
Клуб мотивирует просьбу возможным банкротством. Игроки отказываются.
Нынешний розыгрыш Российской
После 22 туров «Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.