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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня первыми матчами 23-го тура

Первые матчи 23-го тура чемпионата России по футболу должны пройти 19 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. В мае исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении сезона начиная с 21 июня.

«Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни. Уже на первом этапе мы возвращаем возможность индивидуальных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе: 35 регионов уже задействованы. Спортсмены уже на первом этапе могут индивидуально заниматься, на втором этапе появится возможность групповых тренировок. Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — сказал Чернышенко на пресс-конференции в правительстве РФ, которая транслируется в эфире телеканала «Россия 24».

«На третьем этапе будут возобновлены первенства и Кубки страны уже без ограничений по числу зрителей. Речь идет и о международных соревнованиях на территории России, поскольку сейчас мы понимаем, что сообщение ограничено из соображений безопасности», — добавил он.

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