Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня первыми матчами 23-го тура
Первые матчи 23-го тура чемпионата России по футболу должны пройти 19 июня, сообщил
Первые матчи 23-го тура чемпионата России по футболу должны пройти 19 июня, сообщил
Чемпионат России был прерван 17 марта
«Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни. Уже на первом этапе мы возвращаем возможность индивидуальных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе: 35 регионов уже задействованы. Спортсмены уже на первом этапе могут индивидуально заниматься, на втором этапе появится возможность групповых тренировок. Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — сказал Чернышенко на
«На третьем этапе будут возобновлены первенства и Кубки страны уже без ограничений по числу зрителей. Речь идет и о международных соревнованиях на территории России, поскольку сейчас мы понимаем, что сообщение ограничено из соображений безопасности», — добавил он.