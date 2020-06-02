Чернышенко: РПЛ возобновится 19 июня первыми матчами 23-го тура

«Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни. Уже на первом этапе мы возвращаем возможность индивидуальных занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе: 35 регионов уже задействованы. Спортсмены уже на первом этапе могут индивидуально заниматься, на втором этапе появится возможность групповых тренировок. Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — сказал Чернышенко на пресс-конференции в правительстве РФ, которая транслируется в эфире телеканала «Россия 24».