«Тамбов» проведет три домашних матча ЧР в Нижнем Новгороде
«Тамбов» проведет три домашних матча в оставшейся части чемпионата России в Нижнем Новгороде, сообщила генеральный директор футбольного клуба Ольга Коновалова.
«Тамбов» проведет три домашних матча в оставшейся части чемпионата России в Нижнем Новгороде, сообщила генеральный директор футбольного клуба Ольга Коновалова.
«Мы обращались в Российскую
«К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя. Плюс — “Спартак” не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с “Зенитом”, “Ахматом” и “Сочи” проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков», — добавила она.
Матч «Тамбова» с «Зенитом» должен состояться в 25-м туре РПЛ, с «Ахматом» — в 27-м туре, с «Сочи» — в 29-м туре.
В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный