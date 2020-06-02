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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» проведет три домашних матча ЧР в Нижнем Новгороде

«Тамбов» проведет три домашних матча в оставшейся части чемпионата России в Нижнем Новгороде, сообщила генеральный директор футбольного клуба Ольга Коновалова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Из-за реконструкции домашней арены «Тамбов» в первой половине сезона-2019/20 проводил домашние игры в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», а весной до паузы играл в Нижнем Новгороде.

«Мы обращались в Российскую премьер-лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на “Спартаке”. Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем», — приводятся слова Коноваловой на сайте «Тамбова».

«К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя. Плюс — “Спартак” не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с “Зенитом”, “Ахматом” и “Сочи” проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков», — добавила она.

Матч «Тамбова» с «Зенитом» должен состояться в 25-м туре РПЛ, с «Ахматом» — в 27-м туре, с «Сочи» — в 29-м туре.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура.

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