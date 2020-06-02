РПЛ опубликовал календарь оставшихся туров чемпионата России по футболу
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«(Сезон. — Ред.) Российской премьер-лиги-2019/20 возобновится 19 июня матчем “Крылья Советов” — “Ахмат”. Последний тур состоится 22 июля», ― отмечает
Также 19 июня пройдет матч между «Сочи» и «Ростовом», а 20 июня ― между ЦСКА и «Спартаком».
15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить игры РПЛ с 21 июня. Вместе с тем матчи возобновленного чемпионата до конца сезона будут проходить без зрителей.
Сезон РПЛ должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен. Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.