«Понимаю, что прихожу в “Локо” после легенды. Любовь болельщиков надо заслужить». Первое интервью Николича

Марко Николич — официально главный тренер «Локомотива». Он приступил к обязанностям 1 июня — хотя пока серб на карантине. С Юрием Семиным попрощались — Палыч больше в «Локо» не работает. Так что Николич приходит в «Локомотив» в непростое время. Но трудности его явно не пугают. Вот мини-интервью Николича для Sport24.

— Вы не боитесь, что чемпионат для «Локомотива» возобновится тем, что на трибунах болельщики не будут поддерживать вас и команду, а станут протестовать против руководства. Готовы к работе в таких условиях?

— Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30−40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать.

— Насколько вас устраивает состав «Локо»? Руководство говорило, что команду могут покинуть 8 человек. Такие действия с вами согласованы?

— Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей. И только потом можно говорить о трансферах. В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. Мы должны стремиться выигрывать все матчи. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба.

— Вы уже разговаривали с кем-то из игроков? Как сильно изменится стиль команды при вас?

— К сожалению, пока нет. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов. Важен каждый день, хочется скорее присоединиться к команде.

У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны.