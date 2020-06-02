Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
24Формуле-1 70 лет
19:57 (мск), источник: Sport24

«Понимаю, что прихожу в “Локо” после легенды. Любовь болельщиков надо заслужить». Первое интервью Николича

Привыкайте к словам коуча «железнодорожников».

Наверх

Марко Николич — официально главный тренер «Локомотива». Он приступил к обязанностям 1 июня — хотя пока серб на карантине. С Юрием Семиным попрощались — Палыч больше в «Локо» не работает. Так что Николич приходит в «Локомотив» в непростое время. Но трудности его явно не пугают. Вот мини-интервью Николича для Sport24.

— Вы не боитесь, что чемпионат для «Локомотива» возобновится тем, что на трибунах болельщики не будут поддерживать вас и команду, а станут протестовать против руководства. Готовы к работе в таких условиях?

— Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30−40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

Во время загрузки произошла ошибка.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать.

— Насколько вас устраивает состав «Локо»? Руководство говорило, что команду могут покинуть 8 человек. Такие действия с вами согласованы?

— Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей. И только потом можно говорить о трансферах. В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. Мы должны стремиться выигрывать все матчи. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба.

— Вы уже разговаривали с кем-то из игроков? Как сильно изменится стиль команды при вас?

— К сожалению, пока нет. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов. Важен каждый день, хочется скорее присоединиться к команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны.

А уже в команде мы обсудим организацию игры в атаке и обороне, прессинг, контр-атаки, стандарты и все наши внутренние нюансы. Но так как времени мало, очень важно ничего не ломать, а уделить внимание деталям. Иначе это будет не продуктивно. Я очень верю в команду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые сексуальные жены и подруги футбольных звезд 90-х
Сексуальная жена украинского футболиста: «Думаю, он мне изменял»
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня
РПЛ опубликовал календарь оставшихся туров чемпионата России
Александр Емельяненко рассказал об отношении к Чечне
Футболист ЦСКА перенес операцию (фото)
Стали известны результаты тестов членов группы Плющенко на COVID
Мартинес будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов в год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь