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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Клаудио Маркизио: Перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в российский клуб после ухода из «Ювентуса».

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Источник: AP 2020

«Я перешёл в “Зенит”, чтобы не предавать “Ювентус”. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной. Не только из-за того, что дали мне “Ювентус” и фанаты, но также за то, что я испытал и пережил за все эти годы. Также могу сказать, что у меня всегда было желание получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей семьи, детей, которые ходят в школу, жены… В России у моей жены не было подруг, она не говорила по-русски. В “Зените” я говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев.

Я будущий тренер “Ювентуса”? Нет, я не вижу себя тренером. Нужно обладать особыми навыками, чтобы уметь сплотить команду», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

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