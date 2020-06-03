Клаудио Маркизио: Перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в российский клуб после ухода из «Ювентуса».
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в российский клуб после ухода из «Ювентуса».
«Я перешёл в “Зенит”, чтобы не предавать “Ювентус”. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной. Не только
Я будущий тренер “Ювентуса”? Нет, я не вижу себя тренером. Нужно обладать особыми навыками, чтобы уметь сплотить команду», — приводит слова Маркизио Tuttosport.