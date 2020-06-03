СМИ: «Бешикташ» отклонил предложение ЦСКА о трансфере футболиста Ларина за €1 млн

По информации источника, первое предложение московской команды в размере €1 млн не устроило «Бешикташ», однако переговоры продолжаются.

Сезон-2019/20 Ларин провел на правах аренды в бельгийском «Зюлте-Варегеме», приняв участие в 29 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также он играл за клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Орландо». За сборную Канады 25-летний форвард провел 30 матчей, забив восемь голов.