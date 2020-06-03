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11:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Бешикташ» отклонил предложение ЦСКА о трансфере футболиста Ларина за €1 млн

ТАСС, 3 июня. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» отказал российскому ЦСКА в трансфере нападающего сборной Канады Кайла Ларина. Об этом сообщает бельгийская газета Nieuwsblad.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, первое предложение московской команды в размере €1 млн не устроило «Бешикташ», однако переговоры продолжаются.

Сезон-2019/20 Ларин провел на правах аренды в бельгийском «Зюлте-Варегеме», приняв участие в 29 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также он играл за клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Орландо». За сборную Канады 25-летний форвард провел 30 матчей, забив восемь голов.

Во вторник Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание оставшихся туров сезона-2019/20, чемпионат возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первый матч ЦСКА проведет 20 июня, московский клуб примет петербургский «Зенит». Армейцы находятся на пятом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков после 22 матчей.

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