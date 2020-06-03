Погребняк о коронавирусе: Наконец-то я на свободе, чувствую себя хорошо
Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал РИА Новости о своем самочувствии после выписки из больницы, где он находился на лечении в связи с пневмонией.
Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал РИА Новости о своем самочувствии после выписки из больницы, где он находился на лечении в связи с пневмонией.
Коронавирус был диагностирован у Погребняка 22 мая после общекомандной сдачи тестов. Позже супруга футболиста Мария Погребняк сообщила, что у игрока была двусторонняя пневмония.
«Что касается самочувствия, то
«Самое трудное было знать, что команда тренируется, а я лежу в больнице», — добавил Погребняк.