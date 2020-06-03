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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погребняк о коронавирусе: Наконец-то я на свободе, чувствую себя хорошо

Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал РИА Новости о своем самочувствии после выписки из больницы, где он находился на лечении в связи с пневмонией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Коронавирус был диагностирован у Погребняка 22 мая после общекомандной сдачи тестов. Позже супруга футболиста Мария Погребняк сообщила, что у игрока была двусторонняя пневмония.

«Что касается самочувствия, то наконец-то  я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо. Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная. Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — сказал Погребняк по телефону.

«Самое трудное было знать, что команда тренируется, а я лежу в больнице», — добавил Погребняк.

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