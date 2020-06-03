«Надеемся, что скоро выйдет на поле»: Нападающий «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса
36-летний форвард екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса. Накануне
36-летний форвард екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса. Накануне
— С Пашей все в порядке. Надеюсь, он сможет скоро выйти на поле, — пояснил «КП» президент клуба Григорий Иванов.
Остальные игроки также сдали два теста на COVID-19, все они оказались здоровы. Большая часть футболистов уже начала подготовку к доигровке сезона, лишь несколько легионеров
Стоит отметить, что после того, как у Погребняка выявили инфекцию, в Москве заболела его жена Мария и трое сыновей.
— Паша улетел в Екатеринбург 18 мая, в понедельник, — рассказывала «Комсомолке» Мария Погребняк. — Потом поднялась температура у детей, и я вызвала врача, чтобы у всех нас взяли анализы на COVID-19. Но я себя чувствовала себя хорошо. Поэтому я также сдала тест на антитела, возможно, я переболела бессимптомно. Последние два месяца мы были на карантине, выходили только за продуктами.
Напомним, что финальную часть чемпионата страны «Урал» начнет дома матчем с «Рубином», а завершит сезон игрой с «Локомотивом».