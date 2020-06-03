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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

«Надеемся, что скоро выйдет на поле»: Нападающий «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса

36-летний форвард екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса. Накануне экс-игрока сборной России выписали из больницы, теперь его ждет 14-дневный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с основным составом.

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Источник: Комсомольская правда

— С Пашей все в порядке. Надеюсь, он сможет скоро выйти на поле, — пояснил «КП» президент клуба Григорий Иванов.

Остальные игроки также сдали два теста на COVID-19, все они оказались здоровы. Большая часть футболистов уже начала подготовку к доигровке сезона, лишь несколько легионеров по-прежнему остаются на карантине после возвращения из Европы.

Стоит отметить, что после того, как у Погребняка выявили инфекцию, в Москве заболела его жена Мария и трое сыновей.

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— Паша улетел в Екатеринбург 18 мая, в понедельник, — рассказывала «Комсомолке» Мария Погребняк. — Потом поднялась температура у детей, и я вызвала врача, чтобы у всех нас взяли анализы на COVID-19. Но я себя чувствовала себя хорошо. Поэтому я также сдала тест на антитела, возможно, я переболела бессимптомно. Последние два месяца мы были на карантине, выходили только за продуктами.

Напомним, что финальную часть чемпионата страны «Урал» начнет дома матчем с «Рубином», а завершит сезон игрой с «Локомотивом».

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