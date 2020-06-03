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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил РИА Новости, что полузащитник команды и сборной России Ильзат Ахметов не примет участия в оставшихся матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник Ахметов сообщил, что успешно перенес операцию на плече в Германии. Матчи РПЛ возобновятся во второй половине июня.

«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — сказал Керимов.

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