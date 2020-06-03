В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ
Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил РИА Новости, что полузащитник команды и сборной России Ильзат Ахметов не примет участия в оставшихся матчах нынешнего сезона Российской
Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил РИА Новости, что полузащитник команды и сборной России Ильзат Ахметов не примет участия в оставшихся матчах нынешнего сезона Российской
Во вторник Ахметов сообщил, что успешно перенес операцию на плече в Германии. Матчи РПЛ возобновятся во второй половине июня.
«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — сказал Керимов.