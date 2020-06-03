Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Также дополнительные соглашения до фактического окончания сезона подписаны с тренерским штабом 45-летнего Черевченко: его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Черевченко возглавил команду в ноябре 2018 года.