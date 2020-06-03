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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко

«Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Также дополнительные соглашения до фактического окончания сезона подписаны с тренерским штабом 45-летнего Черевченко: его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Черевченко возглавил команду в ноябре 2018 года.

Кроме того, контракты до конца текущего чемпионата России продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

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