Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко
«Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
«Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
Также дополнительные соглашения до фактического окончания сезона подписаны с тренерским штабом 45-летнего Черевченко: его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Черевченко возглавил команду в ноябре 2018 года.
Кроме того, контракты до конца текущего чемпионата России продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.