«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт

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Возвращение спорта

В России после жесткого периода самоизоляции, во время которого были остановлены все массовые мероприятия, постепенно снимаются ограничения. Обычным людям уже разрешили выходить на прогулки, а профессиональные спортсмены приступили к полноценным тренировкам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще 25 мая открылись базы «Новогорск» и «Озеро Круглое», куда уже заехали спортсмены национальной сборной по разным видам спорта. В десяти субъектах открылись региональные тренировочные объекты, а в июне должны приступить к работе еще четыре базы для сборных России.

«Общее количество участников сборов составит более тысячи человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев. Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны», — рассказал в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин.

Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров. Дмитрий Чернышенко вице-премьер правительства РФ

В то же время вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какое количество мероприятий сорвались полностью или были перенесены из-за пандемии, и сколько профессиональных и любительских спортсменов остались без своих профессиональных занятий или хобби на несколько месяцев.

«Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров, — подчеркнул вице-премьер. — Почти 20 тыс. профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись более 3 млн спортсменов и почти 95 тыс. тренеров. При этом в данный момент закрытыми остаются еще порядка 320 тыс. спортивных сооружений».

По замыслу правительства и министерства спорта первым массовым общероссийским мероприятием должен стать День физкультурника, который пройдет 8 августа, а в турнире по баскетболу «3×3» «Оранжевый мяч» во второй половине года примут участие около 80 тыс. спортсменов со своей страны.

Важные старты

Из-за пандемии в России были отменены не только местные соревнования, но и старты мирового значения, главными из которых стали чемпионат Европы по тяжелой атлетике и чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Иркутске.

Оба мероприятия не отменены окончательно, более того, их проведение планируется в изначально выбранных локациях уже в 2020 году.

Тяжелоатлеты должны провести свое континентальное первенство с 28 октября по 8 ноября, а мировой форум по бенди состоится также в октябре.

Кроме того, за время пандемии были отменены этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, который должен был состояться в Казани, юниорский Кубок Европы по дзюдо, а также турнир «Большой шлем» по этому же виду спорта, этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, соревнования по лыжному двоеборью и юниорский финал Кубка Европы по шорт-треку.

Теперь ожидается, что первым серьезным международным спортивным событием станут Игры стран СНГ, которые планируется провести в Казани в начале декабре. Предположительно в них примут участие более 2,5 тыс. человек, которые будут соревноваться в 21 виде.

«Надеюсь, эти Игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования. Это пример преодоления пандемии», — заявил Матыцин.

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Футбол в авангарде

Что касается игровых видов спорта, то здесь и правительство, и министерство ставят всем в пример футбол — Российская премьер-лига (РПЛ) возвращается уже 19 июня, причем у на трибунах смогут присутствовать до 10% зрителей.

«Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги — наша общая победа, эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием», — подчеркнул министр спорта.

По словам Чернышенко, из-за ограничений на посещение матчей болельщиками, сейчас ведутся переговоры о трансляциях матчей РПЛ на федеральных каналах. По условиям контракта лиги с «Матч ТВ», холдинг показывает все игры на платном «Матч Премьер» и других тематических каналах (когда встречи начинаются в одно время), а одна игра каждого тура идет на общедоступном «Матч ТВ».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что показ элитной российской лиги готов взять на себя в текущем сезоне Первый канал, правда, переговоров пока что не было.

Уже официально объявлено, что в режиме плей-офф возобновится 1 августа чемпионат российской Суперлиги по мини-футболу, а в баскетбольной Единой лиге ВТБ и Континентальной хоккейной лиге предсезонная подготовка также может стартовать в последний месяц лета, а то и с середины июля, как уже планируют некоторые клубы КХЛ.