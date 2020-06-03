Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
20:15 (мск), источник: Газета.Ру

«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин рассказали о том, как после пандемии коронавируса в стране будет возвращаться профессиональный спорт. Примером станет возобновление соревнований в футбольной РПЛ, а 8 августа первым массовым мероприятием станет День физкультурника.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Возвращение спорта

В России после жесткого периода самоизоляции, во время которого были остановлены все массовые мероприятия, постепенно снимаются ограничения. Обычным людям уже разрешили выходить на прогулки, а профессиональные спортсмены приступили к полноценным тренировкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще 25 мая открылись базы «Новогорск» и «Озеро Круглое», куда уже заехали спортсмены национальной сборной по разным видам спорта. В десяти субъектах открылись региональные тренировочные объекты, а в июне должны приступить к работе еще четыре базы для сборных России.

«Общее количество участников сборов составит более тысячи человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев. Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны», — рассказал в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин.

Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров.
Дмитрий Чернышенко
вице-премьер правительства РФ

В то же время вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о том, какое количество мероприятий сорвались полностью или были перенесены из-за пандемии, и сколько профессиональных и любительских спортсменов остались без своих профессиональных занятий или хобби на несколько месяцев.

«Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров, — подчеркнул вице-премьер. — Почти 20 тыс. профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись более 3 млн спортсменов и почти 95 тыс. тренеров. При этом в данный момент закрытыми остаются еще порядка 320 тыс. спортивных сооружений».

По замыслу правительства и министерства спорта первым массовым общероссийским мероприятием должен стать День физкультурника, который пройдет 8 августа, а в турнире по баскетболу «3×3» «Оранжевый мяч» во второй половине года примут участие около 80 тыс. спортсменов со своей страны.

Читайте также
Премьер-лига вернется. Со зрителями

Важные старты

Из-за пандемии в России были отменены не только местные соревнования, но и старты мирового значения, главными из которых стали чемпионат Европы по тяжелой атлетике и чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Иркутске.

Оба мероприятия не отменены окончательно, более того, их проведение планируется в изначально выбранных локациях уже в 2020 году.

Тяжелоатлеты должны провести свое континентальное первенство с 28 октября по 8 ноября, а мировой форум по бенди состоится также в октябре.

Кроме того, за время пандемии были отменены этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, который должен был состояться в Казани, юниорский Кубок Европы по дзюдо, а также турнир «Большой шлем» по этому же виду спорта, этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, соревнования по лыжному двоеборью и юниорский финал Кубка Европы по шорт-треку.

Теперь ожидается, что первым серьезным международным спортивным событием станут Игры стран СНГ, которые планируется провести в Казани в начале декабре. Предположительно в них примут участие более 2,5 тыс. человек, которые будут соревноваться в 21 виде.

«Надеюсь, эти Игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования. Это пример преодоления пандемии», — заявил Матыцин.

Читайте также
РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров чемпионата России по футболу

Футбол в авангарде

Что касается игровых видов спорта, то здесь и правительство, и министерство ставят всем в пример футбол — Российская премьер-лига (РПЛ) возвращается уже 19 июня, причем у на трибунах смогут присутствовать до 10% зрителей.

«Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги — наша общая победа, эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием», — подчеркнул министр спорта.

По словам Чернышенко, из-за ограничений на посещение матчей болельщиками, сейчас ведутся переговоры о трансляциях матчей РПЛ на федеральных каналах. По условиям контракта лиги с «Матч ТВ», холдинг показывает все игры на платном «Матч Премьер» и других тематических каналах (когда встречи начинаются в одно время), а одна игра каждого тура идет на общедоступном «Матч ТВ».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что показ элитной российской лиги готов взять на себя в текущем сезоне Первый канал, правда, переговоров пока что не было.

Уже официально объявлено, что в режиме плей-офф возобновится 1 августа чемпионат российской Суперлиги по мини-футболу, а в баскетбольной Единой лиге ВТБ и Континентальной хоккейной лиге предсезонная подготовка также может стартовать в последний месяц лета, а то и с середины июля, как уже планируют некоторые клубы КХЛ.

Александр Седов

Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Священников Москвы проверят на наличие антител к COVID-19
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
Тарасова и Роднина до того, как стали врагами
ХК ЦСКА на первом месте в рейтинге лучших клубов Европы
Российский шахматист выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
Названо главное оружие Нурмагомедова
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
Капитан «Реала» отказался общаться с испанскими чиновниками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь