«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт

В России после жесткого периода самоизоляции, во время которого были остановлены все массовые мероприятия, постепенно снимаются ограничения. Обычным людям уже разрешили выходить на прогулки, а профессиональные спортсмены приступили к полноценным тренировкам.
Еще 25 мая открылись базы «Новогорск» и «Озеро Круглое», куда уже заехали спортсмены национальной сборной по разным видам спорта. В десяти субъектах открылись региональные тренировочные объекты, а в июне должны приступить к работе еще четыре базы для сборных России.
«Общее количество участников сборов составит более тысячи человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев. Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны», — рассказал в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин.
Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров.
В то же время
«Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров, — подчеркнул
По замыслу правительства и министерства спорта первым массовым общероссийским мероприятием должен стать День физкультурника, который пройдет 8 августа, а в турнире по баскетболу «3×3» «Оранжевый мяч» во второй половине года примут участие около 80 тыс. спортсменов со своей страны.
Оба мероприятия не отменены окончательно, более того, их проведение планируется в изначально выбранных локациях уже в 2020 году.
Тяжелоатлеты должны провести свое континентальное первенство с 28 октября по 8 ноября, а мировой форум по бенди состоится также в октябре.
Кроме того, за время пандемии были отменены этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, который должен был состояться в Казани, юниорский Кубок Европы по дзюдо, а также турнир «Большой шлем» по этому же виду спорта, этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, соревнования по лыжному двоеборью и юниорский финал Кубка Европы по
«Надеюсь, эти Игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования. Это пример преодоления пандемии», — заявил Матыцин.
Что касается игровых видов спорта, то здесь и правительство, и министерство ставят всем в пример футбол — Российская
«Возобновление чемпионата Российской
По словам Чернышенко,
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что показ элитной российской лиги готов взять на себя в текущем сезоне Первый канал, правда, переговоров пока что не было.
Александр Седов