«Спартак» ищет нового опорника, Ташаев и Тимофеев покинут клуб

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Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски опорника-разрушителя.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поиски идут за границей, а кандидатуры держатся в секрете, сообщает источник из числа агентов. Помимо опорника-разрушителя «Спартак» ищет усиление на оба фланга.

Кроме того, по информации Metaratings.ru, полузащитники Артем Тимофеев и Александр Ташаев, которые возвращаются из аренды, покинут «Спартак» и будут трудоустроены в другие клубы.