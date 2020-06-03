«Спартак» ищет нового опорника, Ташаев и Тимофеев покинут клуб
«Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски
«Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски
Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски
Поиски идут за границей, а кандидатуры держатся в секрете, сообщает источник из числа агентов. Помимо
Кроме того, по информации Metaratings.ru, полузащитники Артем Тимофеев и Александр Ташаев, которые возвращаются из аренды, покинут «Спартак» и будут трудоустроены в другие клубы.
Что касается Георгия Мелкадзе, Александра Ломовицкого и Максима Глушенкова, то они получат реальный шанс доказать главному тренеру Доменико Тедеско свое право остаться в «Спартаке» в сезоне-2020/21.