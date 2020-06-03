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21:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» ищет нового опорника, Ташаев и Тимофеев покинут клуб

«Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски опорника-разрушителя.

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Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» ведет на трансферном рынке активные поиски опорника-разрушителя.

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Поиски идут за границей, а кандидатуры держатся в секрете, сообщает источник из числа агентов. Помимо опорника-разрушителя «Спартак» ищет усиление на оба фланга.

Кроме того, по информации Metaratings.ru, полузащитники Артем Тимофеев и Александр Ташаев, которые возвращаются из аренды, покинут «Спартак» и будут трудоустроены в другие клубы.

Что касается Георгия Мелкадзе, Александра Ломовицкого и Максима Глушенкова, то они получат реальный шанс доказать главному тренеру Доменико Тедеско свое право остаться в «Спартаке» в сезоне-2020/21.

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22:50 (мск)© Ньюстюб
Спартак
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