До 24 не думал о футболе и собирался работать аудитором — а в 31 стал лучшим российским бомбардиром РПЛ. В «Мордовии»

Источник: РИА "Новости"

В среду мы переносимся в подвал таблицы — Вадим Кораблев вспомнил про Ройстона Дренте в «Алании», а Александр Муйжнек заглянул в «Мордовию». Еще без Юрия Семина, без поражения 4:6 ЦСКА и без рыжего стадиона к чемпионату мира, зато с двумя важными нападающими: Кириллом Панченко и Русланом Мухаметшиным. Последний вместе с братом Рустемом прошагал все профессиональные лиги, чтобы уже за 30 лет с 11 голами стать лучшим бомбардиром РПЛ среди россиян. Больше Мухаметшина забили только Мовсисян, Вандерсон и Траоре — а, скажем, Кокорин и Кержаков меньше.

Вот как Руслан к этому пришел.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--67728727e1b59be47830" data-vnd="67728727e1b59be47830" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=67728727e1b59be47830" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стал лучшим бомбардиром в первом же своем турнире — первенстве Татарстана. А до того играл в баскетбол и думал работать аудитором.

За год до 11-го гола Мухаметшин приехал в студию на Шаболовке, по просьбе Юрия Дудя взял баскетбольной мяч и сразился с центровой сборной России Вероникой Дорышевой. В детстве Руслан становился лучшим разыгрывающим Казани среди сверстников, укрепился во второй команде «УНИКСа» и молодежной сборной, не добрался до первой и уехал в НБА — клуб из Нижнего Новгорода.

Игрок ФК "Рубин" Руслан Мухаметшин во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2013/14 против ФК "Уиган Атлетик" (Великобритания, Уиган). | Источник: РИА "Новости"

Разрываться между Нижним и домом было в тягость, да и спорт стал забываться — Мухаметшин думал устроиться к маме на медико-инструментальный завод. В футбол Рустам гонял за команду Казанского государственного университета и местный «Электрон», который тренировал сосед. На первую тренировку «Электрона» Рустам заявился в баскетбольной майке без рукавов и длинных шортах.

«До 24 лет у меня не было и мысли о футбольной карьере, — вспоминает в интервью Sports.ru Мухаметшин. — Закончив баскетбольную, окунулся в учебу на юрфаке КГУ. Еще когда играл за НБА, перевелся на заочное отделение, но закончить решил как полагается. И тут друг позвал в любительскую команду “Чистополь”. Я играл в мини-футбол иногда — и тут ввязался. Стало получаться именно в нападении, и я стал лучшим бомбардиром первенства Татарстана — что-то около 30 голов. Конечно, был в шоке от самого себя. Чтобы вы понимали: я в принципе не тренировался, только играл. Меня заметил тренер “Рубина-2”. А я тогда заканчивал юрфак, из-за чего пропустил первый сбор. Сказал тренерам: “Будет актуально — приеду на второй. А пока у меня два госа”. Сдал, взял бутсы у братишки, уже игравшего в “Рубине-2” (у меня-то ничего футбольного), и полетел в Турцию. Там мне подсказывал Олег Нечаев, сам в прошлом форвард. Подсказывал часто — забивать я вначале не мог, школы не имел. Было очень стыдно и неприятно от самого себя. Оставался, занимался дополнительно — это после двух- или трехразовых тренировок. Много с мячом боролся, чтобы отработать владение. Потом в “Мордовии” мне многое дал Федор Щербаченко. Если бы я не закрепился в “Рубине-2”, скорее всего, в спорте бы не остался. Мне предлагали работу по профессии — аудитором в одной компании. Получив диплом, мог бы спокойно туда устроиться. Но нацелился на первую команду “Рубина”. В “Рубин” попал позже, а сначала прошел все лиги с “Мордовией”. В ПФЛ чем моложе команда, тем ей сложнее — тут нам повезло, и команда подобралась поопытнее других, и задача подняться стояла. Прошли все легко, без нервов».

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Самые памятные голы — первый, порванной бутсой, и «Спартаку» в Москве.

Писали, что в «Мордовии» Мухаметшин взял 23-й номер в честь Майкла Джордана — на самом деле он просто был свободен, до того в Ижевске Руслан играл под 22-м, а девятки никогда не любил. Что правда, так это любовь Мухаметшина к кроссовкам Reebok от Аллена Айверсона.

«Сезон-11/12 в ФНЛ — переходный, желающих попасть в премьер-лигу было много. Первые четыре тура “Мордовия” играла дома — и мы взяли десять очков, только с “Лучом” упустили победу. Обосновались в тройке и так ниже и не опустились. В принципе, не планировали подниматься, не мечтали об этом. Но как-то пошло — и руководство подключилось, и глаза у всех загорелись. Когда к концу второго круга мы с “Аланией” закрепились в лидерах, стало ясно: надо бороться за выход. Первая игра в премьер-лиге — это яркие краски, пусть я и не забил. Мы вообще не выглядели слабее “Локомотива”, повели — но, как потом признали, судейство было не квалифицированным. Нам не дали пенальти в конце, могли бы и сравнять. В итоге — 2:3. А всего лишь через тур — мой дебютный гол в премьер-лиге, “Ростову”. Там все вместе было: и нос разбил, и бутсу порвал, и забил. Ближе к концу чей-то шип застрял у меня в правой бутсе, получилась дырка, потекла кровь. Чем-то прижали, но переобуваться не стал — в порванной и доиграл. Ею же и забил, и мы победили 3:0. Гол стал мне наградой. Я долго к нему шел. Кроме как “Ростову” запомнил в премьер-лиге еще несколько своих мячей — большим клубам. Например, “Спартаку” на “Открытие Арене”, когда “Мордовия” вернулась в премьер-лигу. Тогда проиграли, а при Мунтяну в мае 2013-го, незадолго до вылета, победили. Рано пропустили от Макгиди, но через полчаса его удалили, а у нас забили Пазин и Оприца. Три очка со “Спартаком” — это очень приятно. Обыгрывали мы с “Мордовией” и “Зенит”. Не сравнить тот чемпионат и нынешний — мы боролись с Халком, Витцелем, Гараем и Данни. Тренировал нас тогда Семин — серьезный, требовательный тренер. Палыч не то что на меня, на всех в раздевалке кричал. По попе дать, подбодрить — это он может. И правильно — кто захочет, тот услышит».

Секреты здоровья Мухаметшина: не смотрел на показатели тестов и обожал чай с имбирем.

Все приставали к Мухаметшину с вопросом о важности баскетбольного прошлого в футболе, но Щербаченко отмечал в Руслане другое — профессионализм и подготовку. Перед тем, как подняться в РПЛ, «Мордовия» съездила к другому топу ФНЛ «Алании». Перед игрой медики показали Щербаченко последние показатели Руслана: «Он в очень плохом состоянии и готов выйти только на замену». Тренер врачам не поверил: «Футбол — не легкая атлетика. Я поставил Руслана в основу, и он сделал хет-трик».

Бесконечный сезон ФНЛ из полусотни матчей Мухаметшин закончил лучшим бомбардиром — 31 гол.

«Я никогда не верил всем этим датчикам: у них часто такие данные из-за того, что тесты проходят до обеда, — признается Руслан. — Многие идут на взвешивание и все процедуры еще сонными — естественно, состояние плохое. Я, наверное, тоже был спросонья, но как поешь, подвигаешься, приходят силы и энергия».

Еще Щербаченко поражала страсть Мухаметшина к чаю с имбирем — корень он сам покупал на рынке и старательно заваривал себе напиток.

«Можно и с лимоном и медом, и немножко заварки, это уж на вкус. Главное — имбирь, он у меня и в холодильнике хранится, и таскал я его где только можно. Всегда любил чай с имбирем — и вкусно, и тонизирует он здорово. Мы с семьей и сейчас пьем чай я имбирем — не уверен, помогает ли он от коронавируса, но витамин C точно полезен. Заметил: чем ниже лига, тем меньше профессионализма у футболистов. Но когда ты в РПЛ, хоть ты и не звезда, обязан следить за здоровьем. Акцент на растяжке, тренажерном зале, подготовке до тренировки и восстановлению после — в общем, труд».

Игроки "Мордовии" Павел Степанец, Руслан Мухаметшин и игрок "Локомотива" Виктор Обинна (слева направо) в матче 1-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги между ФК "Мордовия" (Саранск) и ФК "Локомотив" (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Почему Мухаметшин так много забивал? За счет сыгранности в «Мордовии» и нацеленности на голы.

После успеха в РПЛ Руслан даже надеялся на вызов в сборную России — «хоть на какой-то товарищеский матч». Не дождался — его максимумом остались матчи в Лиге Европы с «Рубином» против «Зюлте-Варегема», «Уигана» и «Бетиса».

«Не говорю, что я какой-то потрясающий нападающий и бомбардир, но мне в “Мордовии” было попроще, чем хорошему футболисту в топ-клубе. Или чем мне же потом в “Рубине” — там связки ни с кем не наработаны, а сезон уже шел. Не то чтобы в Саранске у меня прямо связки были — просто всей командой поднялись из первого дивизиона и друг друга чувствовали, дополняли. Потому так много (относительно много) мячей и забил в первом же сезоне. Голы у меня все примерно одинаковые, из штрафной. “Рубину” я забивал почти в каждой игре — настраивался на них особенно, может. Нападающий на поле должен выходить только с одной целью — забить. Так я и делал, когда мы выходили в премьер-лигу с “Мордовией”, и в следующем сезоне старался. Ничего другое волновать не должно. Если полностью отключаешься и выходишь с мыслью о голе — один точно забьешь. Никогда не считал свои голы — знаю только, что за “Мордовию” больше ста. Помню самый курьезный — пахом, во второй лиге, в Челнах. Вбегал в штрафную, был уже метрах в двух-трех от ворот, а мяча даже не видел — он вылетел из-под защитников, попал в меня и залетел. Я даже не радовался, настолько больно было. Баскетбол уже заложил во мне базу, но в футбол я пришел поздно и вряд ли могу быть примером молодым. Но один пример увидел сам. Играл в Казахстане, в “Таразе” — мне там было сложно при жаре и в отрыве от семьи, я быстро расторг контракт, но застал молодого Бактиера Зайнутдинова. Он при мне стал лучшим бомбардиром “Тараза”, на следующий год перешел в “Астану” и вот уже второй сезон в “Ростове”. Я поразился, как же 18-летний Зайнутдинов хочет играет на самом высоком уровне. Он вкалывал и в тренажерке, и на поле так, как никто из молодых на моей памяти. И вот, пожалуйста, человек в премьер-лиге. По молодости можно много чего добиваться, но чтобы перейти на взрослый уровень, надо пахать, как Бактиер».

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В Саранске Мухаметшина подозревают в организации подпольных казино. Но он хочет вернуться в «Мордовию».

«Я быстро полюбил Саранск — небольшой, но чистый город, удобный для семьи. Играли мы на стадионе “Светотехника” — замечательном, в самом центре города. Потому и зрителей всегда было много, далеко идти не надо. Не знаю почему, но ту арену снесли, сделали площадь. Но и новый стадион в Саранске мне нравится — по-моему, самый удобный из всех, сделанных под чемпионат мира. Обидно, что нем давно не играла местная команда — сначала “Тамбов”, потом “Нефтехимик”. Сейчас, насколько знаю, “Мордовия” туда вернется. Когда мы дважды поднимались в РПЛ, у нас был хороший спонсор, “Мордовцемент”. Не огромные деньги, но по крайней мере всегда вовремя — без проблем, которые сейчас у многих. C руководством “Мордовцемента” я общался хорошо, как и с главой Мордовии Николаем Меркушкиным. И на матчи он заходил, и в раздевалку — говорил игрокам, кто что делал не так. Футбол Меркушкин любит (после Мордовии Меркушкин возглавил Самарскую область — Sports.ru). Сейчас деньги выделяются сами понимаете откуда [из бюджета республики]. За мой последний сезон футболиста, в ФНЛ, мне остались должны — но здесь проблем нет, я в хороших отношениях с президентом».

Когда Мухаметшин стал тренером в «Мордовии» (осенью исполнял обязанности главного), долги только выросли. После нового года Руслан в интервью «Столице-С» заявил, что команда не получает зарплату пять месяцев и не может рассчитаться за ЖКХ и купить подарки, а директор Николай Левин нарушает обещания.

В конце января Руслан уехал со сборов на Кипре, сославшись на здоровье — в таких условиях он работать отказывался. «Я высказался о задержках и заступился за футболистов. Хотел, чтобы команда и персонал — массажисты, повары, врачи — получили хоть какие-то деньги. Встал на защиту — а в итоге и ушел. Реакцию предвидел. С кем мы расстались не в очень хороших отношениях, и так все прекрасно знают. С руководством — в хороших».

29 февраля та же «Столица-С» сообщила о рейде силовиков по подпольным казино — и якобы к организации этого бизнеса причастен Мухаметшин: его подпись стоит в договорах об аренде зданий, в которых базировались клубы. У тренера изъяли телефон и карты, с него взяли подписку о невыезде. Со Sports.ru Мухаметшин разговаривал из Казани и свое дело публично комментировать не хочет.

31 мая контракт Руслана с «Мордовией» истек.

«Меня много связывает с Саранском и “Мордовией”, и я бы хотел вернуться. Многие болельщики отвернулись от команды, с каждым сезоном их все меньше. Когда все уляжется, я бы точно мог повлиять на эту ситуацию. Знаю, как помочь».