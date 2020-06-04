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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сложно будет всем. Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

19 июня возобновится чемпионат России по футболу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

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Командам предстоит жесткий график.

19 июня возобновится чемпионат России по футболу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Проблем перед рестартом турнира достаточно: это и инфицированные в некоторых клубах, и двухнедельный карантин для легионеров и тренеров, прибывших из-за рубежа, и небольшое количество времени на восстановление физической формы. Логично, что от завершающей части чемпионата многие ожидают снижения качества футбола, а также мышечных травм у игроков: последнее уже имеет место в бундеслиге, вернувшейся 16 мая.

2 июня на официальном сайте РПЛ появился календарь оставшихся восьми туров:

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Все ли находятся в равных условиях? И кто может остаться недовольным подобным расписанием матчей?

Три недели на подготовку — для всех

Помимо календаря, РПЛ опубликовала ответы на вопросы, связанные с его составлением. Особенно важен тезис о том, что все клубы получат 21 день на подготовку к рестарту:

— Благодаря решениям региональных органов исполнительной власти все команды возобновили тренировки за несколько дней до 1 июня. Поэтому старт 19 июня не сокращает трехнедельный цикл подготовки ни для одного из клубов.

К примеру, посмотрим, когда возобновили занятия «Крылья Советов» и «Ахмат», открывающие 23-й тур: самарцы тренировались уже 24 мая, а грозненцы — 28 мая.

Понятно, что три недели — очень ограниченный срок, за который вряд ли можно набрать оптимальные кондиции. Учитывая вынужденный простой некоторых легионеров и тренеров, — тем более.

Что с Кубком России?

В этом турнире осталось провести четыре матча: четвертьфинал между «Шинником» и «Уралом», два полуфинала («Зенит» — «Спартак», «Химки» — победитель пары «Шинник"/"Урал») и финал.

Четвертьфинал запланирован на 23—25 июня. Матч «Урала» с «Тамбовом» в 24-м туре РПЛ — на 28 июня (самый поздний из всех).

Полуфиналы должны пройти 18—19 июля. А матчи «Спартака», «Зенита» и «Урала» — 22 июля в одно и то же время (30-й тур).

Понятно, что Кубок добавит еще больше проблем участвующим в нем командам РПЛ (розыгрыш ФНЛ был завершен досрочно), однако не доиграть этот турнир и лишить болельщиков противостояния между «Спартаком» и «Зенитом», а фанатов «Урала» — возможного домашнего финала (дата — 25 июля, был запланирован в Екатеринбурге, однако решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации), было бы неправильным.

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Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ

Что с топовыми матчами?

В оставшихся 8 турах ожидаются противостояния между топ-клубами, способные повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице.

В 23-м туре сыграют ЦСКА — «Зенит» (20 июня) и «Краснодар» — «Динамо» (21 июня). Здесь могут пострадать только бело-голубые по причине сразу нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе.

В 24-м туре встретятся «Динамо» и ЦСКА (27 июня). У армейцев будет больше времени на подготовку на один день.

В 25-м туре пройдет главное дерби России между ЦСКА и «Спартаком» (30 июня), а также очень важное противостояние с точки зрения борьбы за прямую путевку в Лигу чемпионов: «Ростов» — «Краснодар» (1 июля). Московские команды получат по 3 дня на подготовку, а коллективы с юга России — по 4.

В 26-м туре сыграют «Краснодар» и «Зенит» (5 июля). Обе команды получат по 4 дня на подготовку.

В 27-м туре встретятся «Спартак» и «Локомотив» (8 июля). У них тоже будет 4 дня для того, чтобы подготовиться в матчу.

В 29-м туре пройдет встреча между «Локомотивом» и ЦСКА (15 июля): по три дня на подготовку у каждой из команд.

А в 30-м туре встретятся «Ростов» и «Зенит» (22 июля). Тяжелее придется петербуржцам с учетом выступления в полуфинале Кубка России.

Вывод

— Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу, — говорится в заявлении на официальном сайте премьер-лиги.

Кажется, что календарь составлен здраво: одинаково небольшое количество времени на подготовку к матчам будет у всех.

Проблема состоит в том, что команды априори находятся в неравных условиях не по вине РПЛ. Кто-то начал раньше тренироваться, получив разрешение от властей региона. У кого-то выявлено сразу несколько заболевших коронавирусом, а у других — ни одного. То же самое касается легионеров: некоторые оставались в России, поэтому теперь могут тренироваться. Другие уезжали — и вынуждены сидеть на двухнедельном карантине.

Тяжело придется всем. Но играть можно. Это показывает пример бундеслиги.

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