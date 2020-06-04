Сложно будет всем. Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
19 июня возобновится чемпионат России по футболу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
19 июня возобновится чемпионат России по футболу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
19 июня возобновится чемпионат России по футболу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Проблем перед рестартом турнира достаточно: это и инфицированные в некоторых клубах, и двухнедельный карантин для легионеров и тренеров, прибывших
2 июня на официальном сайте РПЛ появился календарь оставшихся восьми туров:
Все ли находятся в равных условиях? И кто может остаться недовольным подобным расписанием матчей?
Помимо календаря, РПЛ опубликовала ответы на вопросы, связанные с его составлением. Особенно важен тезис о том, что все клубы получат 21 день на подготовку к рестарту:
— Благодаря решениям региональных органов исполнительной власти все команды возобновили тренировки за несколько дней до 1 июня. Поэтому старт 19 июня не сокращает трехнедельный цикл подготовки ни для одного из клубов.
К примеру, посмотрим, когда возобновили занятия «Крылья Советов» и «Ахмат», открывающие 23-й тур: самарцы тренировались уже 24 мая, а грозненцы — 28 мая.
Понятно, что три недели — очень ограниченный срок, за который вряд ли можно набрать оптимальные кондиции. Учитывая вынужденный простой некоторых легионеров и тренеров, — тем более.
В этом турнире осталось провести четыре матча: четвертьфинал между «Шинником» и «Уралом», два полуфинала («Зенит» — «Спартак», «Химки» — победитель пары «Шинник"/"Урал») и финал.
Четвертьфинал запланирован на
Полуфиналы должны пройти
Понятно, что Кубок добавит еще больше проблем участвующим в нем командам РПЛ (розыгрыш ФНЛ был завершен досрочно), однако не доиграть этот турнир и лишить болельщиков противостояния между «Спартаком» и «Зенитом», а фанатов «Урала» — возможного домашнего финала (дата — 25 июля, был запланирован в Екатеринбурге, однако решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации), было бы неправильным.
В оставшихся 8 турах ожидаются противостояния между
В 23-м туре сыграют ЦСКА — «Зенит» (20 июня) и «Краснодар» — «Динамо» (21 июня). Здесь могут пострадать только
В 24-м туре встретятся «Динамо» и ЦСКА (27 июня). У армейцев будет больше времени на подготовку на один день.
В 25-м туре пройдет главное дерби России между ЦСКА и «Спартаком» (30 июня), а также очень важное противостояние с точки зрения борьбы за прямую путевку в Лигу чемпионов: «Ростов» — «Краснодар» (1 июля). Московские команды получат по 3 дня на подготовку, а коллективы с юга России — по 4.
В 26-м туре сыграют «Краснодар» и «Зенит» (5 июля). Обе команды получат по 4 дня на подготовку.
В 27-м туре встретятся «Спартак» и «Локомотив» (8 июля). У них тоже будет 4 дня для того, чтобы подготовиться в матчу.
В 29-м туре пройдет встреча между «Локомотивом» и ЦСКА (15 июля): по три дня на подготовку у каждой из команд.
А в 30-м туре встретятся «Ростов» и «Зенит» (22 июля). Тяжелее придется петербуржцам с учетом выступления в полуфинале Кубка России.
— Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу, — говорится в заявлении на официальном сайте
Проблема состоит в том, что команды априори находятся в неравных условиях не по вине РПЛ.
Тяжело придется всем. Но играть можно. Это показывает пример бундеслиги.