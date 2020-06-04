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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок «Ахмата» рассказал о дорогих подарках от Кадырова

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Лари Кингстон поделился воспоминаниями о главе Чечни Рамзане Кадырове.

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Источник: AP 2020

Кингстон рассказал, что Кадыров, будучи президентом клуба, устраивал ужины с командой и преподносил игрокам дорогие подарки. «После какого-то матча в Москве он зашел в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру — подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой», — вспомнил он. Хавбек назвал Кадырова хорошим человеком, много сделавшим для него.

Кингстон выступал за грозненский клуб, который на тот момент назывался «Терек», с 2005-го по 2007-й.

Он также известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» (2004−2005) и московский «Локомотив» (2006).

Кадыров был президентом «Терека» с 2004-го по 2011-й. С 2012 года он является почетным президентом клуба. Политик часто посещает матчи своей команды и эмоционально реагирует на поражения грозненцев.

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