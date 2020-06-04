Бывший игрок «Ахмата» рассказал о дорогих подарках от Кадырова
Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Лари Кингстон поделился воспоминаниями о главе Чечни Рамзане Кадырове.
Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Лари Кингстон поделился воспоминаниями о главе Чечни Рамзане Кадырове.
Кингстон рассказал, что Кадыров, будучи президентом клуба, устраивал ужины с командой и преподносил игрокам дорогие подарки. «После
Он также известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» (2004−2005) и московский «Локомотив» (2006).
Кадыров был президентом «Терека» с 2004-го по 2011-й. С 2012 года он является почетным президентом клуба. Политик часто посещает матчи своей команды и эмоционально реагирует на поражения грозненцев.