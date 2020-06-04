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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионеры «Спартака» отбыли карантин и вернулись в общую группу

Легионеры «Спартака» швед Джордан Ларссон, француз Самуэль Жиго, нидерландец Гус Тиль и чех Алекс Крал отбыли карантин и приступили к тренировкам в общей группе футболистов команды, сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Французский защитник, чешский и голландский полузащитники, а также шведский форвард во время перерыва в чемпионате России из-за коронавируса отбыли из расположения «Спартака» к себе на родину, поэтому по возвращении в мае должны были провести две недели на самоизоляции, и теперь она закончилась.

Также на карантине на базе в подмосковной Тарасовке находились главный тренер команды Доменико Тедеско и его ассистенты Макс Урванчки и Андреас Хинкель, а последние тренировки «красно-белых» проводил тренер по физподготовке Владимир Чепзанович. Вышли ли немецкие специалисты с карантина, не уточняется.

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