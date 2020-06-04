Легионеры «Спартака» отбыли карантин и вернулись в общую группу

Французский защитник, чешский и голландский полузащитники, а также шведский форвард во время перерыва в чемпионате России из-за коронавируса отбыли из расположения «Спартака» к себе на родину, поэтому по возвращении в мае должны были провести две недели на самоизоляции, и теперь она закончилась.