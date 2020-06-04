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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Переболевший коронавирусом Плиев приступил к тренировкам

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае сдавший положительный тест на коронавирус, уже тренируется с командой, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Татарстана.

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Источник: Спорт РИА Новости

Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.

«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — сказали в пресс-службе казанского клуба.

Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам небольшими группами на клубной базе в конце мая. Российский футбольный союз получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня матчами 23-го тура. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители не более чем на 10% мест.

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