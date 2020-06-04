Переболевший коронавирусом Плиев приступил к тренировкам

Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.

«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — сказали в пресс-службе казанского клуба.