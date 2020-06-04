Переболевший коронавирусом Плиев приступил к тренировкам
Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае сдавший положительный тест на коронавирус, уже тренируется с командой, сообщили РИА Новости в
Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае сдавший положительный тест на коронавирус, уже тренируется с командой, сообщили РИА Новости в
Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.
«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — сказали в
Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам небольшими группами на клубной базе в конце мая. Российский футбольный союз получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России. Сезон Российской