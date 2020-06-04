«Рубин»: Постараемся снять запрет ФИФА на регистрацию новичков
Казанский «Рубин» получил запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков, клуб планирует в ближайшее время снять ограничения, заявили РИА Новости в
Казанский «Рубин» получил запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков, клуб планирует в ближайшее время снять ограничения, заявили РИА Новости в
Ранее
«Рубину» запрещено регистрировать новых игроков. Но это временная мера, в ближайшее время мы постараемся снять ограничения, — сообщили РИА Новости в