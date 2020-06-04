«Рубин»: Постараемся снять запрет ФИФА на регистрацию новичков

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в ходе разбирательства между словенской «Олимпией» и «Рубином» российский клуб смог сократить сумму неустойки за трансфер хорвата Филипа Уремовича более чем в десять раз, но по-прежнему не выплатил ее полностью. «Олимпия» обратилась в ФИФА.