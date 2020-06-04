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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин»: Постараемся снять запрет ФИФА на регистрацию новичков

Казанский «Рубин» получил запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков, клуб планирует в ближайшее время снять ограничения, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Татарстана.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в ходе разбирательства между словенской «Олимпией» и «Рубином» российский клуб смог сократить сумму неустойки за трансфер хорвата Филипа Уремовича более чем в десять раз, но по-прежнему не выплатил ее полностью. «Олимпия» обратилась в ФИФА.

«Рубину» запрещено регистрировать новых игроков. Но это временная мера, в ближайшее время мы постараемся снять ограничения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.

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