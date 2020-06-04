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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Результаты тестов в «Крыльях» на коронавирус и антитела отрицательные

Все тесты на коронавирус и антитела, сделанные в начале недели в «Крыльях Советов», дали отрицательные результаты, сообщается на сайте самарского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Российская премьер-лига (РПЛ) ранее опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России, который был приостановлен из-за коронавируса в марте. Турнир возобновится матчем 23-го тура между «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» 19 июня.

«Сегодня стали известны результаты тестов на коронавирус и антитела, которые “Крылья” сдали в начале недели. Все они — отрицательные», — говорится в сообщении.

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