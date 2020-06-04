Результаты тестов в «Крыльях» на коронавирус и антитела отрицательные

Российская премьер-лига (РПЛ) ранее опубликовала календарь оставшихся 8 туров чемпионата России, который был приостановлен из-за коронавируса в марте. Турнир возобновится матчем 23-го тура между «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» 19 июня.

«Сегодня стали известны результаты тестов на коронавирус и антитела, которые “Крылья” сдали в начале недели. Все они — отрицательные», — говорится в сообщении.