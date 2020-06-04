Результаты тестов в «Крыльях» на коронавирус и антитела отрицательные
Все тесты на коронавирус и антитела, сделанные в начале недели в «Крыльях Советов», дали отрицательные результаты, сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
Все тесты на коронавирус и антитела, сделанные в начале недели в «Крыльях Советов», дали отрицательные результаты, сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
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«Сегодня стали известны результаты тестов на коронавирус и антитела, которые “Крылья” сдали в начале недели. Все они — отрицательные», — говорится в сообщении.