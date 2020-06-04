Капитан «Локомотива» Чорлука вернулся к тренировкам после карантина
Хорватский футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к тренировкам с командой после двухнедельного карантина, сообщает Twitter столичного клуба.
Хорватский футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к тренировкам с командой после двухнедельного карантина, сообщает Twitter столичного клуба.
Чемпионат России был прерван 17 марта
Чорлука, являющийся капитаном «Локомотива», вернулся в Москву из Хорватии 21 мая.
После 22 туров «Локомотив», у которого 41 очко, идет на втором месте в чемпионате России, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» девять баллов.