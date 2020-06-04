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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Локомотива» Чорлука вернулся к тренировкам после карантина

Хорватский футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к тренировкам с командой после двухнедельного карантина, сообщает Twitter столичного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров, турнир возобновится 19 июня матчами 23-го тура.

Чорлука, являющийся капитаном «Локомотива», вернулся в Москву из Хорватии 21 мая.

После 22 туров «Локомотив», у которого 41 очко, идет на втором месте в чемпионате России, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» девять баллов.

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