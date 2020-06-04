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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» продлило контракт с Рязанцевым

Московский футбольный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с полузащитником Александром Рязанцевым, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на два сезона, прежний контракт истек в мае.

Рязанцев перешел в «Торпедо» летом прошлого года. В сезоне-2019/20 он провел в составе «черно-белых» 26 матчей и забил 3 мяча.

Ранее Рязанцев выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар». В составе «Рубина» и «Зенита» футболист в общей сложности три раза выигрывал чемпионат России.

Сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Торпедо» заняло четвертое место в турнирной таблице, уступив одно очко ставшим вторыми подмосковным «Химкам».

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