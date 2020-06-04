«Торпедо» продлило контракт с Рязанцевым
Московский футбольный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с полузащитником Александром Рязанцевым, сообщается на сайте команды.
Московский футбольный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с полузащитником Александром Рязанцевым, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на два сезона, прежний контракт истек в мае.
Рязанцев перешел в «Торпедо» летом прошлого года. В сезоне-2019/20 он провел в составе «черно-белых» 26 матчей и забил 3 мяча.
Ранее Рязанцев выступал за казанский «Рубин»,
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