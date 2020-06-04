Арустамян: Новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик, не имеющий опыта в футбольных трансферах
Футбольный комментатор Нобель Арустамян опубликовал пост, в котором рассказал о новом
Футбольный комментатор Нобель Арустамян опубликовал пост, в котором рассказал о новом
«Уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый
Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого,
Именно Червелатти инициировал и сейчас занимается переговорами с клубом СПАЛ, где играет Аркадиуш Реца. Червелатти ведет переговоры, но пока безуспешно, так как до сделки далеко, — написал Арустамян в своем