Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
24Формуле-1 70 лет
4 июня, источник: Sport24

Арустамян: Новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик, не имеющий опыта в футбольных трансферах

Футбольный комментатор Нобель Арустамян опубликовал пост, в котором рассказал о новом шеф-скауте московского «Локомотива» в Европе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый шеф-скаут в Европе — итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «Локомотива». Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк — они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в «Локомотиве» по приглашению Кикнадзе в прошлом году.

Фоторепортаж
Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»

Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого, шеф-скаута «Сассуоло» Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношение к российскому футболу, но опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет. Так, по основной профессии Червелатти страховщик, параллельно работает в страховом бизнесе, периодически оказывая услуги футболистам — например, помогал со страховками игрокам «Болоньи».

Именно Червелатти инициировал и сейчас занимается переговорами с клубом СПАЛ, где играет Аркадиуш Реца. Червелатти ведет переговоры, но пока безуспешно, так как до сделки далеко, — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Павел Воля заставил стонать гимнастку Утяшеву на видео
Самые сексуальные жены и подруги футбольных звезд 90-х
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 4 июня
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Independent опубликовала календарь чемпионата Англии по футболу
Tuttosport: Криштиану Роналду придумал способ бегать быстрее
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Пьедестал позора. Как судьи унизили российских фигуристов на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь