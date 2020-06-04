Арустамян: Новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик, не имеющий опыта в футбольных трансферах

Источник: РИА "Новости"

«Уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый шеф-скаут в Европе — итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «Локомотива». Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк — они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в «Локомотиве» по приглашению Кикнадзе в прошлом году.

Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого, шеф-скаута «Сассуоло» Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношение к российскому футболу, но опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет. Так, по основной профессии Червелатти страховщик, параллельно работает в страховом бизнесе, периодически оказывая услуги футболистам — например, помогал со страховками игрокам «Болоньи».