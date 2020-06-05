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09:51 (мск), источник: Sport24

«Темнокожих к нам в клуб не надо». Агент Селюк рассказал о расизме в российском футболе

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что не раз сталкивался с закрытым расизмом в российском футболе. По словам функционера, бывали случаи, когда клубы не хотели сотрудничать с футболистами только из-за их цвета кожи.

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Источник: РИА "Новости"

«Открытого расизма в российском футболе не так много. У меня много игроков играет в РПЛ, никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. Приглашать игроков-иностранцев, повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели! В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».

Даже тренеры ходили и говорили: «Селюк предлагает игрока, зарплата 1−2 тысячи долларов в месяц». Им отвечали, что не надо, и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата 10−15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдает спортивному директору или тренеру. Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. Что касается футбола и результата, всем все равно, — приводит слова Селюка «Чемпионат».

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