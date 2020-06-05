«Темнокожих к нам в клуб не надо». Агент Селюк рассказал о расизме в российском футболе

«Открытого расизма в российском футболе не так много. У меня много игроков играет в РПЛ, никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. Приглашать игроков-иностранцев, повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели! В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».