«Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине». Семак — о возобновлении сезона

Источник: РИА "Новости"

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Рулевому «Зенита» — 43.

1 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером — Сергеем Семаком. Соглашение с ним был заключено по схеме «2+1». Гендиректор клуба Александр Медведев обозначил перед Семаком предельно высокие задачи: «Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к столетию вторую звезду (дата основания “Зенита” — 25 мая 1925 года. Следовательно “Зенит” должен выиграть 4 чемпионата из 6, которые будут проведены за это время. — Прим. “Чемпионата”). Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то “Зенит” должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. “Зенит” должен доказать, что является клубом европейского уровня», — сказал Медведев пресс-службе питерцев.

Сам Семак прокомментировал это заявление следующим образом: «Александр Иванович, как и всё руководство клуба, мыслит стратегически. Уже говорил, что главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом. Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге чемпионов УЕФА, бороться за чемпионство. А дальше — посмотрим. Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений. Со своей стороны — будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В Российской Премьер-лиге задачи понятные. Что касается европейских игр, то многое будет зависеть от того, что получится сделать, а что нет. Футбол тем и интересен, что возможно все. Естественно, игра в Лиге чемпионов — мечта для игроков, тренерского штаба и болельщиков. К этому будем стремиться, а дальше посмотрим».

Кроме этого, Семак ответил и на несколько актуальных вопросов «Чемпионата».

— Можно сказать, что вы успокоились после подписания контракта? Или никаких переживаний на этот счёт не было?

— В футболе возможно всё, но в данном случае сомнений не было. Ещё зимой была озвучена позиция руководства, в начале марта мы встретились с Александром Медведевым, обговорили детали. Но из-за ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, переговоры перенеслись до мая. Тогда я уже получил бумажную версию, по которой и задал несколько вопросов. На следующей встрече мы все детали урегулировали. По сути, две встречи по 40 минут позволили прийти к общему знаменателю и договориться о контракте. Никаких проблем вообще не было.

— Скоро возобновится чемпионат России. Объявлено, что зрители смогут посещать матчи только в масках и перчатках. Эти меры помогут избежать заражений или мы всё же поспешили?

— Риск есть всегда. Но он не больше, чем в больших продуктовых магазинах, где собирается большое количество людей. Мы уже открываем парки, где люди на таком же расстоянии гуляют на свежем воздухе. Поэтому данное решение выглядит логичным на фоне того, какие ограничения уже были сняты.

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— В чём главные сложности нынешнего тренировочного процесса?

— Они во всём. Взять хотя бы приезд игроков, дистанцию между ними и так далее. Но мы стараемся соблюдать инструкции. Самое важное — не допустить травматизма, правильно рассчитать нагрузки, чтобы все подошли в хорошей форме.

— Что с истекающими контрактами Ивановича, Кузяева, Смольникова, Жиркова и остальных? Если с Дзюбой всё понятно, то по другим игрокам вопрос открыт.

— Клуб уже объявлял, что никаких переговоров до возобновления чемпионата не будет. Всё будет тогда, когда мы начнём играть.

— Очень много слухов про интерес к Азмуну со стороны итальянских клубов. Вы не боитесь его потерять?

— Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену.

— Напоследок вопрос о вашем сопернике. Сёмин закончил работу с «Локомотивом». Вы высказывались в его поддержку. Какие эмоции испытали? «Локомотив» после этого останется конкурентом «Зенита»?

— Останется — это однозначно. Что касается Сёмина, то он легенда «Локомотива», легенда тренерского цеха российского футбола — он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой.

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. Тогда контракт был подписан по системе «2+1». В первом же сезоне тренер привёл клуб к чемпионству. Большая вероятность, что в этом сезоне клуб возьмёт и ещё один титул под руководством Семака.