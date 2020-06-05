Дюков: Доходы футбольных клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%

«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства», — отметил Дюков.

«Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола — региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры — удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», — добавил президент РФС.