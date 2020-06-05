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12:34 (мск), источник: ТАСС

Дюков: Доходы футбольных клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доходы футбольных клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства», — отметил Дюков.

«Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола — региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры — удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», — добавил президент РФС.

Чемпионат России должен завершиться 22 июля.

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