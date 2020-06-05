РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) закупил
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) закупил
Сезон в Тинькофф — Российской
«В РФС мы закупили для наших сборных и тестирования сотрудников отечественные лаборатории. Они позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких
Глава РФС отметил, что футбольные соревнования на общероссийском уровне будут возобновлены с 1 августа.