Названы сроки летнего трансферного окна для российских клубов

Общее собрание клубов РПЛ состоялось по видеосвязи в пятницу. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей.

«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится в сообщении.