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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названы сроки летнего трансферного окна для российских клубов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Летнее трансферное окно в России для футбольных клубов откроется 26 июля и закроется 19 сентября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат России, приостановленный в марте из-за коронавируса, возобновится 19 июня матчами 23-го тура.

Общее собрание клубов РПЛ состоялось по видеосвязи в пятницу. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей.

«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится в сообщении.

Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме РФС.

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