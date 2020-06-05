Названы сроки летнего трансферного окна для российских клубов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Летнее трансферное окно в России для футбольных клубов откроется 26 июля и закроется 19 сентября, сообщается на сайте Российской
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Летнее трансферное окно в России для футбольных клубов откроется 26 июля и закроется 19 сентября, сообщается на сайте Российской
Чемпионат России, приостановленный в марте
Общее собрание клубов РПЛ состоялось по видеосвязи в пятницу. Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей.
Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме РФС.