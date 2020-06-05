Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
6.06
Байер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
18:17 (мск), источник: ТАСС

Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ

ТАСС, 5 июня. Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) приняли регламент возобновления тренировок и проведения матчей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги по видеосвязи. В регламент вошли вопросы о порядке тестирования игроков и персонала клубов, правила допуска сотрудников клуба, болельщиков, представителей СМИ и вещателей на стадион.

Фоторепортаж
Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут.

Журналисты получат доступ на матчи при условии соблюдения норм безопасности. Послематчевые пресс-конференции будут проходить по видеосвязи.

Во вторник был опубликован календарь оставшихся туров сезона чемпионата России по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. Заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен. После 22 туров первое место в турнирной таблице занимает «Зенит» (50 очков), следом в лидирующей группе располагаются «Локомотив» (41), «Краснодар» (41), «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Названы сроки летнего трансферного окна для российских клубов
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
21 год назад Россия одержала победу на «Стад де Франс» (фото)
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком по прозвищу «Осьминог»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь