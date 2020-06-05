Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ
ТАСС, 5 июня. Команды Российской
ТАСС, 5 июня. Команды Российской
В пятницу состоялось общее собрание клубов Российской
Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут.
Журналисты получат доступ на матчи при условии соблюдения норм безопасности. Послематчевые
Во вторник был опубликован календарь оставшихся туров сезона чемпионата России по футболу, приостановленного в марте