Болельщиков гостевых команд не будут допускать на матчи РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги по видеосвязи. В регламент вошли вопросы о порядке тестирования игроков и персонала клубов, правила допуска сотрудников клуба, болельщиков, представителей СМИ и вещателей на стадион.

Болельщики смогут посещать матчи при разрешении региональных властей, болельщики гостевых команд на игры допускаться не будут.

Журналисты получат доступ на матчи при условии соблюдения норм безопасности. Послематчевые пресс-конференции будут проходить по видеосвязи.