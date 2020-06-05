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20:18 (мск), источник: ТАСС

Четыре футболиста «Рубина» перенесли заражение коронавирусом

ТАСС, 5 июня. Четыре игрока футбольного клуба «Рубин» перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам тестирования на антитела они были обнаружены у футболистов «Рубина» Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Отмечается, что все игроки перенесли заболевание бессимптомно.

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В данный момент клубы РПЛ проводят повторное обследование игроков на наличие коронавируса. Ранее случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева, полузащитника столичного «Спартака» Зелимхана Бакаева, защитников казанского «Рубина» Константина Плиева и Николая Пояркова, пяти игроков московского «Локомотива», среди которых ставший первым зараженным в РПЛ нападающий Джефферсон Фарфан. Кроме того, нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за «Оренбург», нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк уже выздоровели после заражения коронавирусом.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России, первый матч пройдет 19 июня.

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