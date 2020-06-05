Четыре футболиста «Рубина» перенесли заражение коронавирусом
ТАСС, 5 июня. Четыре игрока футбольного клуба «Рубин» перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Четыре игрока футбольного клуба «Рубин» перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
По итогам тестирования на антитела они были обнаружены у футболистов «Рубина» Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Отмечается, что все игроки перенесли заболевание бессимптомно.
В данный момент клубы РПЛ проводят повторное обследование игроков на наличие коронавируса. Ранее случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева, полузащитника столичного «Спартака» Зелимхана Бакаева, защитников казанского «Рубина» Константина Плиева и Николая Пояркова, пяти игроков московского «Локомотива», среди которых ставший первым зараженным в РПЛ нападающий Джефферсон Фарфан. Кроме того, нападающий «Краснодара»
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