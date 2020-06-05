Четыре футболиста «Рубина» перенесли заражение коронавирусом

По итогам тестирования на антитела они были обнаружены у футболистов «Рубина» Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Отмечается, что все игроки перенесли заболевание бессимптомно.

В данный момент клубы РПЛ проводят повторное обследование игроков на наличие коронавируса. Ранее случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева, полузащитника столичного «Спартака» Зелимхана Бакаева, защитников казанского «Рубина» Константина Плиева и Николая Пояркова, пяти игроков московского «Локомотива», среди которых ставший первым зараженным в РПЛ нападающий Джефферсон Фарфан. Кроме того, нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за «Оренбург», нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк уже выздоровели после заражения коронавирусом.