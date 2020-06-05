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22:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков «Локомотива»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков «красно-зеленых».

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Источник: Спорт РИА Новости
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Руководство «Локомотива» не стало продлевать контракт с Сёминым, который был рассчитан до 31 мая. С 1 июня главным тренером команды стал Марко Николич.

«Дорогие болельщики! Спасибо Вам за всё! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!», — написал Семин на своей странице в Instagram.

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Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, а ранее работал в московском клубе в 1986—1990, 1992−2005 и 2009−2010 годах. Под руководством 73-летнего специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

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