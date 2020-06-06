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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Бразильский Meu Timao сообщил о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА. Этому посвящена главная статья на сайте издания.

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Источник: РИА "Новости"

35-летний форвард расторг контракт с местным «Коринтиансом». Отмечается, что Лав принял такое решение, получив предложение от другого клуба. Как стало известно Meu Timao, этой командой является ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации журналиста «Чемпионат.com» Андрея Панкова, в столичном клубе рассматривают вариант подписания контракта с бывшим игроком. Решение остается за президентом клуба Евгением Гинером.

В январе 2019-го, когда Лав выступал за турецкий «Бешикташ», агент футболиста рассказал о желании подопечного вновь играть за ЦСКА. Однако тогда стороны переговоров не вели.

В «Коринтиансе» Лав выступал с 2019 по 2020 год. На его счету 14 голов в 72 матчах за клуб.

Если трансфер в ЦСКА состоится, Лав в третий раз придет в клуб. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.

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