Стало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Если трансфер в ЦСКА состоится, Лав в третий раз придет в клуб. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.