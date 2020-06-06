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13:42 (мск), источник: ТАСС

«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях на следующей неделе

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Урал» согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на «Екатеринбург Арене» на матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Рубином». Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.

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Источник: РИА "Новости"

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.

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«Мы согласуем присутствие в рамках 10% — это те любители футбола, у которых есть годовые абонементы. Мы создадим им комфортные условия, я по этому поводу разговаривал с [ президентом “Урала” ] Григорием Викторовичем Ивановым, — сказал Рапопорт. — Будут выполнены все требования, которые предъявляются Роспотребнадзором при проведении этих мероприятий, в том числе и регламент Российского футбольного союза. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов».

Игра «Урал» — «Рубин» пройдет 20 июня, начало в 14:00 мск.

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