«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях на следующей неделе

«Мы согласуем присутствие в рамках 10% — это те любители футбола, у которых есть годовые абонементы. Мы создадим им комфортные условия, я по этому поводу разговаривал с [ президентом “Урала” ] Григорием Викторовичем Ивановым, — сказал Рапопорт. — Будут выполнены все требования, которые предъявляются Роспотребнадзором при проведении этих мероприятий, в том числе и регламент Российского футбольного союза. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов».