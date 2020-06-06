Директор «Матч ТВ»: Вопрос показа матчей РПЛ на других каналах не обсуждался
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос трансляции игр оставшейся части сезона Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос трансляции игр оставшейся части сезона Тинькофф — Российской
Во вторник РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона чемпионата страны по футболу, приостановленного в марте
«Вопрос показа матчей на других каналах даже не обсуждался — это невозможно, существует контракт, — сказал Гордеев. — Об этом речи даже не идет, у нас есть все возможности. Вопросы от клубов — некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции».
Ранее Гордеев сообщил ТАСС, что «Матч ТВ» предложил РПЛ показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно.
РПЛ заключила контракт с «Матч ТВ» в июле 2018 года на четыре года. Большинство матчей чемпионата страны нынешнего сезона показывает канал субхолдинга «Матч» «Матч Премьер». Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.