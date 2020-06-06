Директор «Матч ТВ»: Вопрос показа матчей РПЛ на других каналах не обсуждался

Во вторник РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона чемпионата страны по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. Заполняемость трибун не должна будет превышать 10% от вместимости арен. Ранее сообщалось, что из-за ограничений на присутствие болельщиков на матчах ведутся переговоры о показе игр на федеральных телеканалах.

«Вопрос показа матчей на других каналах даже не обсуждался — это невозможно, существует контракт, — сказал Гордеев. — Об этом речи даже не идет, у нас есть все возможности. Вопросы от клубов — некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции».

Ранее Гордеев сообщил ТАСС, что «Матч ТВ» предложил РПЛ показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно.