«Матч ТВ» предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.

«Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — сказал Гордеев.