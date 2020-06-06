«Матч ТВ» предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской
Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.
«Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — сказал Гордеев.
Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга «Матч» «Матч Премьер». Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.