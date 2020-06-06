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15:51 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» предложил клубам показать оставшиеся матчи РПЛ бесплатно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2019/20 бесплатно. Об этом ТАСС сообщил креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев.

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Общее собрание РПЛ прошло в пятницу, на нем клубы обсуждали регламент возобновления тренировочного процесса и матчей турнира.

«Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — сказал Гордеев.

Большинство матчей турнира показывает канал субхолдинга «Матч» «Матч Премьер». Общедоступный канал транслирует в основном по два матча в туре.

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